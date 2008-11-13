Нафтогаз похвастал ростом чистой прибыли более чем на 60%

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре увеличила чистую прибыль на 63,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 2 млрд. 441,572 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 34 млрд. 60,538 млн. грн., а также увеличил валовый доход (выручку) от реализации в 2,6 раза - до 41 млрд. 477,541 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистую прибыль на 45,9%, по сравнению с 2006 годом, до 3 млрд. 124,159 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.