Порт Рени тяжело пережил блокаду

Порт Рени не сможет возместить до конца года убытки, понесенные в результате блокады станции Кучурган. Об этом сообщил корреспондентам и.о. начальника порта Олег ШЛЮКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он уточнил, что убытки за это время составили 3 млн. грн. С третьего марта по 8 сентября порт потерял 400 тыс. грн. чистого дохода. В это время в порт перестали приходить такие грузы, как минеральные удобрения.

«Снятие блокады для нас просто праздник. Экономика ренийского порта полностью зависит от транспортной политики Молдовы. Блокада перехода Кучурган – Бендеры вынудила нас прекратить капитальные и текущие ремонты в порту, объемы грузов, перерабатываемые портом, резко упали», - сказал О.Шлюков.

Он отметил, что со времени снятия блокады, то есть за пять дней, накопление грузов увеличилось в полтора раза. В порт пошли минеральные удобрения.

О.Шлюков рассказал журналистам, что специалисты порта рассчитывают, что со следующего года порт начнет обрабатывать от 200 до 300 контейнеров грузов в месяц.

Он также отметил, что порту удалось привлечь российский уголь, который будет перегружаться через Рени на балканские страны.

О.Шлюков не исключает также возможности и необходимости акционирования порта. Однако он подчеркивает, что к этому, как и говорил министр транспорта, нужно относиться «с большой осторожностью».

Как сообщал УНИАН, по данным “Укрзалізниця”, объемы перевозок по ст. Рени-порт за 8 месяцев с.г. сократились на 498,5 тыс. тонн, или на 27%, сравнительно с аналогичным периодом в 2005 г., и составляли 1 млн. 357,9 тыс. тонн. В частности, экспортные перевозки - 179,9 тыс. тонн (сокращение на 76,6%), транзитные - увеличились на 8,3% - до 1178 тыс. тонн. Импортные перевозки по ст. Рени-порт не осуществлялись. Наибольшую долю в перевозках занимают транзитные грузы - 88% от общих объемов. В основном, это транзит железной и марганцевой руд (47%) и каменного угля (23%).

Напомним, после введения Украиной запрета на пропуск товаров, оформленных таможенными органами Приднестровья, грузовое и пассажирское движение поездов через железнодорожный пограничный переход Кучурган (Украина) - Новосавицкая (Молдова) был прекращен 4 марта этого года из-за конфликта между Кишиневом и Тирасполем. Поезда были перенаправлены на переход Могилив-Подольский-Окниця (Молдова). До кризиса большая часть перевозок между Украиной и Молдовой - около 80% - осуществлялась через Кучурган. По данным Минтранссвязи Украины, в прошлом году через этот переход было перевезено 9,5 млн. тонн грузов.

1 сентября Украина объявила о закрытии железнодорожного моста в Могилев-Подольском на ремонт в связи с невозможностью обеспечить безопасность движения.

С марта потери «Укрзалізниці» от перевозок через Могилев-Подольский составляли 70 млн. грн. При этом тариф на украинской территории вырос на 0,05 долл. за тонну груза, а на молдавской - на 3–5 долл.

Украина не раз рекомендовала Молдове найти компромиссное решение с Приднестровьем, чтобы восстановить движение поездов через этот регион. Молдавские железнодорожники объясняли невозможность движения через Кучурган тем, которые не контролируют 40-километровый участок, подчиненный «Приднестровской железной дороге», и не могут гарантировать безопасность движения по нему.

8 сентября украинская и молдавская стороны подписали временное соглашение об организации движения транзитных грузовых поездов на участке Кучурган (Украина) - Кеушень (Молдова). Таким образом, транзитное движение на Молдову через Кучурган было открыто.