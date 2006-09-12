Курортный сезон в Крыму глазами премьера

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА оценивает нынешний курортный сезон как положительный, отмечая при этом, что полуостров потерял всего 1-2% отдыхающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПЛАКИДА заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Цифры говорят, что отдыхающих было несколько меньше, несколько - это 1-2%, цифра - которая не может повлиять в целом на результат", - заявил крымский премьер. По его мнению, уменьшение количества отдыхающих связано с прохладной погодой (море в июне-июле, а также в сентябре было довольно холодным), с природными катаклизмами и отсутствием из-за холодов крымских овощей и фруктов. "Крыму в какой-то раз не повезло - природные катаклизмы, холода, которые оставили нас без собственных фруктов и овощей, а это повлияло на ценовую планку, остальные события были менее значимые, что бы определить успех или неуспех курортного сезона", - отметил глава Совмина.

По словам В.ПЛАКИДЫ, несмотря на уменьшение в этом году количества отдыхающих, поступления от курортных регионов в бюджет превысили показатели минувшего года на 87 миллионов гривен. "Финансовая картина, в целом, положительная", - заявил В.ПЛАКИДА.

Он также сообщил, что в нынешнем курортном сезоне на полуостров приехало больше отдыхающих из Украины (около 78% всех курортников), из Польши и стран Балтии, при этом уменьшилось количество российских курортников.