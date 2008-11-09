Леонид Грач: Украине нужно перенять опыт у китайцев

Народный депутат Украины, член фракции КПУ Леонид ГРАЧ считает, что в Украине, проводя люстрацию, нужно перенять опыт у китайцев: своровал – становись к стенке. Об этом он заявил в интервью «Сегодня».

По мнению Л.ГРАЧА, вспомнить о люстрации несомненно нужно, но не только по политическому признаку, но и по экономическому.

«Другого варианта люстрации я не вижу, - подчеркнул он. - Украине нужно провести национализацию банков, крупных промышленных работающих предприятий и возвратиться к защите земельных паев и организаций коллективной обработки земли на сельскохозяйственном производстве».

Также, по мнению. Л.ГРАЧА, «нужно объявить войну коррупции, то есть этой власти». «А для этого нужно перенять опыт у китайцев: своровал - становись к стенке. Другого варианта люстрации я не вижу. Особенно если это нужно для спасения отечества», - добавил коммунист.