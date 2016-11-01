В Днипре в рамках совместного проекта мэрии и МВД открыли уникальный сервисный центр

В Днипре 1 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и мэр Борис Филатов открыли уникальный объединенный центр услуг. Здесь можно получить все основные сервисы, которые находятся в компетенции Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), и услуги сервисного центра Министерства внутренних дел.

Днипро стал вторым после столицы городом в Украине, где функционирует сервисный центр МВД.

Центр оказания услуг, который работает по принципу открытого офиса, обустроили на втором этаже одного из торговых комплексов города – на проспекте Слобожанский, 31д. Здесь днипряне смогут получить 174 админуслуги.

«Сработала философия уважения к человеку. Здесь, в одном месте, теперь предоставляют различные услуги. Каждый из тех, кто придет сюда, сможет получить услугу качественно и быстро. До конца года еще в 5 городах появятся комбинированные сервисные центры, как в Днипре», – сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что у его ведомства с властью Днипра налажен диалог.

В свою очередь мэр Днипра Борис Филатов подчеркнул, что проект уникален тем, что его удалось запустить в рекордно короткие сроки – за полтора месяца.

«Это уникальное событие. Рад, что пилотный проект запущен именно в Днипре. Мы объединили усилия с центральными органами власти. В центре можно получить услуги по 7 различным направлениям. Наш город подтвердил, что является флагманом реформирования», – отметил Борис Филатов. Он также поблагодарил Янику Мерило, которая исполняет обязанности заместителя городского головы Днипра, за ее работу над центром.

Уникальный центр является проектом нового образца. Он способен сделать большое количество востребованных услуг более доступными для населения. В дальнейшем как можно большее их количество будет предоставляться без участия чиновников. В центре работает специально подготовленный персонал, ориентированный на клиента. Конкурс на должность здесь – 60 человек на место.

Благодаря необычному расположению центра время ожидания здесь становится более комфортным – его можно провести, делая покупки или отдыхая на фуд-корте. Следить за очередью можно с помощью специальных экранов, расположенных по всему центру. Вместе с тем, одна из задач «прозрачных офисов» – минимизировать живую очередь, заменив ее электронной.

Центр, в частности, будет предоставлять платные и бесплатные услуги по линии МВД. Это выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, заказ и выдача номерных знаков. Кроме того, здесь можно зарегистрировать земельные участки, получить выписку из Государственного земельного кадастра, регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию деклараций в сфере градостроительства и другие административные услуги.