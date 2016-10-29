Украина в ночь на воскресенье переходит на "зимнее время"

Украина в ночь на воскресенье, 30 октября, переходит на “зимнее время“.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", 30 октября в 4 часа по киевскому времени на территории Украины отменяется «летнее время». Итак, стрелки часов будут переведены на один час назад.