Сумы буквально завалены мусором - чиновники обвиняют друг друга

В Сумах уже четвертый день подряд из переполненных контейнеров мусорных площадок не вывозятся твердые бытовые отходы (ТБО). Таким образом, в областном центре назревает очередной, уже третий за последние три года, „мусорный” кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, причиной чрезвычайной ситуации является конфликт, который длительное время существует между руководством города и ООО „Сумыкоммунтранс”, которое осуществляет вывоз мусора с большей территории Сум.

Городской председатель Геннадий МИНАЕВ обнародовал обращение к жителям города, в котором обвинил в сложившейся ситуации директора ООО „Сумыкоммунтранс” Владимира ЧЕРТКОВА.

«Я продолжаю констатировать тот факт, что все проблемы с вывозом ТБО из города лежат исключительно в плоскости жадности к деньгам основателей ООО "Сумыкоммунтранс", - заявил Г.МИНАЕВ.

В свою очередь, В.ЧЕРТКОВ отмечает несогласованность и незаконность тарифов, предложенных коммунальным предприятием „Сумыжилкоммунсервис”. По его словам, в настоящее время в действующий тариф (1,65 грн./ куб. м.) за сбор и вывоз ТБО от населения уже заложены средства на их утилизацию. Впрочем, КП „Сумыжилокоммунсервис” требует увеличить тариф почти в 4,5 раза - до 8,22 грн./куб. м. В.ЧЕРТКОВ считает это решение незаконным, ведь принятие тарифа должно происходить по определенной процедуре, которой пренебрегает руководитель коммунального учреждения вместе с городским председателем Сум.

«Новый тариф не утвержден даже решениям горисполкома! А конфликтная ситуация с запрещением вывоза мусора на полигон – надуманная и специально спровоцированная», - сказал В.ЧЕРТКОВ.

Одновременно Г.МИНАЕВ заявляет также, что КП „Сумыжилокоммунсервис” осуществило расчеты и составило калькуляцию услуг по утилизации и захоронению ТБО на полигоне из расчета 8,22 грн./ куб. м. правильно.

Теперь от конфликта страдают все сумчане: 20 мусоровозов „Сумыкоммунтранса”, загруженные отходами, простаивают на территории предприятия, но на мусорный полигон их не пускают. Одновременно на контейнерных площадках вблизи жилых домов количество отходов непрестанно накапливается.

Главный санитарный врач Сум Александр ЧЕРНЯК нынешнюю ситуацию в Сумах называет «чрезвычайной».

Сейчас слово за депутатами Сумского горсовета, которые должны срочно обнародовать свою схему обращения с ТБО.