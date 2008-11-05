Начался Международный инвестиционный форум "Таврические горизонты"

В Херсоне в киноконцертном зале «Юбилейный» начал роботу Международный инвестиционный форум "Таврические горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие".

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме приняли участие более 200 представителей деловых кругов из 9 стран мира.

Среди его участников – представители посольства Венгрии в Украине, посольства Грузии в Украине, генерального консульства Болгарии в Одессе, генерального консульства Румынии в Одессе, представители министерств Украины: транспорта и связи, аграрной политики, культуры и туризма, бизнесмены из Украины, Польши, Турции, Голландии, Германии и Франции.

В мероприятии также приняли участие иностранные бизнесмены с опытом сотрудничества с херсонскими предприятиями, а также представители иностранных деловых кругов, заинтересованных в налаживании двусторонних взаимовыгодных отношений.

Участников форума встретили на красной дорожке у входа в киноконцертный зал "Юбилейный" председатель областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ и городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО.

После официального открытия форума начался on-line аукцион по продаже и приобретению права аренды земельных участков в Херсонской области под реализацию инвестиционных проектов. Участники форума разъехались по 4 секциям по направлениям: аграрная, промышленно-транспортная, информационные технологии и туризм для ознакомления с научным и промышленным потенциалом региона.

Кроме того, в рамках форума организован телемост, общение со странами Европы - с 14.00, со США и Канадой - с 17.00 по времени в Украине.

Как и планировалось, форум продлится два дня. 5 ноября участники по секциям ознакомятся с объектами туристско-рекреационной сферы, перерабатывающими, промышленными предприятиями и научными заведениями Херсона.