Лутковская просит омбудсмена РФ проверить правовые основания получения Сенцовым и Кольченко российского гражданства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

В своем письме Лутковская напомнила, что Сенцов и Кольченко находились в российском заточении и поэтому не смогли в установленный срок обратиться в миграционную службу, чтобы отказаться от российского гражданства.

«Этот вопрос приобретает все большую актуальность в связи с тем, что именно в связи с наличием у Олега Сенцова и Александра Кольченко российского гражданства (которое было им предоставлено автоматически) Министерство юстиции России отказалось передать их в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Автоматическое обретение российского гражданства теми лицами, которые в силу разных причин не смогли от него отказаться, фактически является принудительным. Очевидно, что, находясь под стражей, Сенцов и Кольченко были лишены возможности подать в миграционную службу заявление об отказе от российского гражданства», – отметила омбудсмен.

Читайте такжеУчастница Pussy Riot показала фото российского ШИЗО: в такую "ни за что" поместили Сенцова

Она также отметила, что Европейская конвенция о гражданстве устанавливает, что гражданство ex lege может быть обретено только детьми (часть первая статьи 6 Конвенции).

«В то же время, никакой конвенцией не предусмотрена возможность принудительного принятия в гражданство, каковым по своей сути является автоматическое принятие в гражданство России жителей Крыма», - добавила она.

Лутковская убеждена, что автоматическое обретение гражданства Сенцовым и Кольченко не только противоречит международным стандартам по вопросам гражданства, но и нарушает их право вернуться на Родину.

Кроме того, как отмечает Лутковская, в материалах дела находился паспорт Сенцова, который свидетельствовал о наличии у него гражданства Украины, а сам Сенцов неоднократно официально заявлял, что никогда не менял украинское гражданство и не принял российское.

Читайте такжеМинюст будет инициировать расширение санкций против России из-за Сенцова и Кольченко – Петренко

«В свое время я предоставляла Вашей предшественнице доказательства того, что и Сенцов, и Кольченко являются гражданами Украины, а тот факт, что к ним допустили украинского консула, является подтверждением того, что власти Российской Федерации признали наличие у Олега Сенцова и Александра Кольченко украинского гражданства», – отмечается в письме омбудсмена Украины.

При этом Лутковская напомнила, что в докладе за 2015 год тогдашний российский омбудсмен Элла Памфилова констатировала, что в результате принятых по жалобам Сенцова и Кольченко действий была устранена правовая неопределенность относительно их гражданской принадлежности и признано их украинское гражданство.

В связи с этим, она просит российскую коллегу вмешаться в ситуацию с передачей Сенцова и Кольченко в Украину и провести проверку правовых оснований принятия указанных граждан Украины в российское гражданство.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Читайте такжеМИД требует у РФ прекратить незаконные действия по принудительному признанию Сенцова и Кольченко гражданами РФ

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявляли желания сохранить другое гражданство. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лутковская заявила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченка Украине.