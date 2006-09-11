Погода на 12-16 сентября

До 15 сентября на территории Украины будет до 26° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 сентября небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура ночью будет 6-11°, на побережье морей - до 15°, днем - 20-25°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 9-14°.

13-14 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 5-10°, на юге - до 13°; днем - 21-26°, в восточной части - 19-24°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 13-18° тепла.

15-16 сентября без осадков, лишь днем 16 сентября в восточной части местами небольшие кратковременные дожди. Температура ночью - 5-11°, в южной части - до 14°, днем - 20-26°, 16 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части и западных областей, - 16-22°.

17-21 сентября будет преобладать погода без осадков. Температура ночью - 4-10°, на юге и западе - 7-13°; днем - 18-24°.

В Киеве и области 12 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура в Киеве ночью - 8-10°, днем - 21-23°; по области ночью - 6-11°, днем - 20-25°.

13-14 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 21-26°.

15-16 сентября удержится сухая погода. Температура существенно не изменится, лишь 16 сентября днем снизится на 2-4°.