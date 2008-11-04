Альфа-Банк договаривается о покупке Проминвестбанка

«Альфа-Банк» (Украина) в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай ЛАГУН, завершают согласование условий соглашения о покупке «Проминвестбанка» (Киев).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Альфа-Банка», «на данном этапе согласование документов еще не завершено. В случае подписания документов будет сделано официальное заявление банка".

Как сообщалось, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено только 2 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за национализацию «Проминвестбанка». Эту идею поддерживают Совет Национального банка Украины, председатель Верховной Рады, член Совета НБУ Арсений ЯЦЕНЮК и президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 23,449 млрд. грн., обязательства – 20,951 млрд. грн., собственный капитал – 2,498 млрд. грн., уставный капитал – 2,250 млрд. грн.

Чистая прибыль «Альфа-Банка» (Украина) в январе-сентябре т.г. составила 57,065 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании "ABH Ukraine Limited", которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».