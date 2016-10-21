Дело Александровской: подозреваемой в сепаратизме коммунистке продлили домашний арест

Для подозреваемой в сепаратизме, бывшего депутата от Компартии Украины Аллы Александровской суд продлил круглосуточный домашний арест на 60 дней. Такое решение принял Киевский районный суд Харькова. Об этом сообщил адвокат Александровской Александр Пастернак, пишет «Радио Свобода».

Пастернак подчеркнул, что с ходатайством о продлении круглосуточного домашнего ареста в суд обратилась прокуратура.

«Суд продлил круглосуточный арест на 60 дней», - сказал адвокат, добавив, что защита просила смягчить меру пресечения.

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«Мы просили отказать в продлении нынешнего меры пресечения и установить частичный домашний арест с возможностью посещать медиков и обслуживать себя», – рассказал адвокат.

Ранее Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения для бывшего депутата от Компартии Украины Аллы Александровской, подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность Украины, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Александровская под домашним арестом вынуждена носить круглосуточно браслет, который будет фиксировать ее местоположение.

30 июня Киевский районный суд избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на два месяца. Защита Александровской подавал апелляцию, однако она не была удовлетворена и срок содержания под стражей продлевался. Коммунистке инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.