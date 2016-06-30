В Харькове экс-нардепа от КПУ арестовали без права залога

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал Александровский меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога на два месяца.

Кроме того, утром своим решением суд арестовал временно изъятое в ходе обысков у экс-нардепа имущество.

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Как сообщал УНИАН, Александровскую и ее сына подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст. 110 и ч.3 ст. 369 УК Украины).

По предварительным данным, они пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов. Местные избранники должны были за взятку принять на сессиях обращение в Верховную Раду Украины и к президенту Украины о принятии изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

Сын экс-нардепа объявлено заочное подозрение. Сейчас он находится в розыске.