Харьковский суд продлил арест экс-нардепа Александровской, подозреваемой в сепаратизме

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 9 сентября, принял Киевский райсуд Харькова.

По данным прокуратуры, мера пресечения продлена на 50 суток, начиная с 10 сентября.

Как сообщал УНИАН, Александровскую заподозрили в сепаратизме в конце июня 2016 года.

По материалам Службы безопасности Украины, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к Верховной Раде и президенту относительно внесения изменений в Конституцию по вопросу федерализации.

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В частности, за такое решение Пивденного городского совета Харьковщины коммунисты предлагали 9 тысяч долларов. В то же время, по информации СБУ, российские спецслужбы выделили на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег себе.

Александровской инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.