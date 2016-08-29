Дело экс-депутата от КПУ Александровской: суд продлил содержание под стражей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов Александровской Александр Шадрин.

По его словам, соответствующее решение в пятницу, 26 августа, принял Киевский райсуд Харькова по ходатайству следователей.

«В пятницу ей на 15 дней продлили меру пресечения», - сказал Шадрин.

Он добавил, что до этого Александровскую на три дня отвозили в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи для проведения медицинского обследования.

Адвокат подчеркнул, что о любых действиях в судебном процессе над Александровской будет сообщаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2016 года Александровскую и ее сына обвинили в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

По материалам СБУ, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За обращение, в частности одного из горсоветов Харьковской области, коммунисты предлагали 9 тысяч долларов (в то же время, по сведениям СБУ, российские спецслужбы выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег).

Читайте такжеСын подозреваемой в сепаратизме Александровской заявил, что ее "в строжайшей тайне" доставили в больницу

30 июня Киевский районный суд избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на два месяца. Защита Александровской подала апелляцию, однако она не была удовлетворена.

Коммунистке инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

12 июля Жовтневый районный суд Харькова обязал начальника СИЗО города обеспечить арестованной экс-нардепу от КПУ Алле Александровской право на медицинскую помощь.

14 июля Александровскую доставили в больницу скорой и неотложной помощи для медобследования. По словам адвоката экс-нардепа, Александровскую обследовали в больнице и вернули в следственный изолятор.