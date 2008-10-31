Не обманывает ли СБУ Ющенко насчет депутатов-контрабандистов?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО требует от Генеральной прокуратуры безотлагательно подать в Верховную Раду материалы о причастности народных депутатов к организованным преступным группировкам, которые занимаются контрабандой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, так вице-спикер отреагировал на сегодняшнее заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно наличия в парламенте «народных депутатов, которые входят в состав банд «Добряки», «Воробьи», «Хромой», «Брокард» и тому подобное.

Также Н.ТОМЕНКО настаивает, чтобы Генпрокуратура подготовила представление о привлечении подозреваемых в преступной деятельности народных депутатов к уголовной ответственности и о лишении их депутатской неприкосновенности.

«В случае, если на протяжении следующей пленарной недели такого представления не будет, можно констатировать, что Служба безопасности в очередной раз обманула Президента Украины, который, в свою очередь, дезинформировал украинскую общественность», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Президент на заседании СНБО заявил о причастности народных депутатов к организованным преступным группировкам, которые занимаются контрабандой.

«По имеющимся данным, содействие в деятельности организованных преступных группировок оказывается некоторыми народными депутатами Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В частности, по его словам, в соответствии с данными СБУ, в Украине действует группа «Добряки», деятельность которой координируют депутаты от “такой-то фракции” вместе с представителями налоговой администрации. Также Президент назвал группы «Воробьи», «Хромого», которую, по словам В.ЮЩЕНКО, координирует депутат от одной из «вечных партий», группу «Брокард».

Президент отметил, что не может назвать фамилии депутатов и названия фракции, потому что дела не доведены до суда.

Вместе с тем Президент призвал СБУ и Генеральную прокуратуру расследовать причастность депутатов к деятельности этих преступных группировок и довести эти дела до конца, чтобы была возможность проинформировать об этом общественность.