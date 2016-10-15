Порошенко отправляется в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

«Сейчас я отправляюсь в зону АТО. Кстати, там будет встреча с военными, которые сейчас в рамках демобилизации шестой волны направляются домой», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил о высокой вероятности эскалации конфликта на Донбассе и не исключил полномасштабного вторжения России в Украину.

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«Вероятность эскалации конфликта остается значительной, и те, кто не чувствуют этого, должны понять – страна сейчас находится в состоянии войны», - заявил Порошенко.

Также Порошенко не исключил полномасштабного вторжения России в Украину и уверяет, что ВСУ готовы дать достойный ответ.

«Я настаиваю на том, что война ведется, и защита, и оборона нашего государства – это дело не только Вооруженных сил, это дело всего украинского народа, всего общества, власти», - сказал он.

«Все мы должны сделать максимум возможного для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу демократию, территориальную целостность, суверенность», - добавил президент.