Как киевляне относятся к сокращению количества районов столицы – опрос

Более 75% киевлян не поддерживают предложенную мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ идею об укрупнении районов и сокращении их количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта Международного центра перспективных исследований “Оценка качества городских услуг в Киеве. Определение лучшего района” Игорь ШЕВЛЯКОВ, представляя результаты проведенного в Киеве 1-27 октября опроса общественного мнения.

Респондентам предлагалось оценить последствия реструктуризации районов и предлагались следующие варианты ответов: предоставление услуг улучшится, предоставление услуг ухудшится и предоставление услуг не изменится или трудно ответить.

“Как по районам, так и в целом по Киеву ожидания резко отрицательные. То есть, всегда больше 50%. А по большинству районов более 60% имеют откровенно негативные ожидания”, - отметил И.ШЕВЛЯКОВ.

По его данным, от 10% до 20% респондентов в районах сказали, что или не ожидают никаких изменений, или колеблются с ответом.

“То есть, фактически это также ожидания нейтральные. То есть в целом около 75% городской общины дают отрицательную оценку этой инициативе городской власти”, - отметил эксперт.

Согласно обнародованным результатам исследования, в частности, об ожидаемых негативных последствиях больше всего заявили в Соломенском районе (84,0%), Подольском (75,3%) и Шевченковском районах (71%). Респондентов, которые говорят об изменениях к лучшему после сокращения районов, больше всего оказалось в Голосеевском (29,5%), Оболонском (29,0%) и Святошинском (27,5%) районах.

И.ШЕВЛЯКОВ сообщил, что данные этого исследования Центр обязательно планирует передать в Киевскую городскую госадминистрацию.

“По нашему мнению, такой масштабный опрос стоит принимать во внимание как на уровне районов, так и на уровне города при оценке, при разработке тех или других решений, инициатив. Экспертные исследования, которые делают в своих кабинетах чиновники, - это хорошо, но без мнения горожан не стоит ожидать успешных решений”, - сказал он, отметив, что подобные исследования являются распространенным инструментом в демократических странах.

По информации И.ШЕВЛЯКОВА, опрос проводился путем анкетирования. В исследовании приняли участие 4 тыс. киевлян, по 400 чел. из каждого района города. Предельная погрешность составляет 1,5%.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет инициировать сокращение количества районов в Киеве. По словам мэра, “в городе очень много районов и много начальников, при этом не все из этих начальников являются людьми, которые понимают чужое горе”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что намерен провести общественные слушания по вопросу уменьшения количества районов города и руководствоваться мнением жителей столицы при принятии решения о проведении административно-территориальной реформы в столице.