КПВВ "Зайцево" перенесут ближе к линии разграничения на Донбассе - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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«Решение о переносе контрольного пункта въезда-выезда «Зайцево» ближе к линии разграничения уже принято, состоялись соответствующие совещания в Донецкой военно-гражданской администрации. Это требует определенной подготовительной работы, она сейчас идет, но в перспективе решение этого вопроса краткосрочное, то есть это не будет затянуто на длительный срок и решится в ближайшие недели», - заявил он.

«Это нужно исключительно из соображений безопасности тех граждан, которые пересекают линию разграничения. Поскольку очень большое расстояние было между контрольным пунктом въезда-выезда и блокпостом, который находился на «нуле», соответственно дополнительные риски создавались во время движения по лесопосадке людей, которые пересекали линию разграничения», - пояснил Слободян.

«Для того, чтобы исключить негативе последствия, поражения людей, было принято решение о переносе этого контрольного пункта въезда-выезда», - отметил представитель ГПСУ.