По протесту прокурора города Киева прекращено уничтожение зеленых насаждений на Жуковом острове в Голосеевском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В сообщении отмечается, что Киевский городской совет еще в 2006 году передал ООО “АВ-Медгрупп” в долгосрочную аренду на 10 лет земельный участок общей площадью 6 га (в том числе 3,29 га в пределах прибрежной защитной полосы) для обустройства реабилитационно-оздоровительного центра и зоны отдыха на острове Жуков в Голосеевском районе столицы.

Во исполнение указанного решения Киевсовета распоряжением Киевской городской государственной администрации землепользователю разрешено снести 2179 деревьев и 3079 кустов.

Проведя проверку законности решения Киевсовета об отведении указанного земельного участка на Жуковом острове, прокуратура г. Киева пришла к заключению, что такое решение было принято незаконно. В таких обстоятельствах прокуратурой на указанное решение вынесен протест.

В соответствии со ст. 21 Закона Украины “О прокуратуре” протест прокурора останавливает действие опротестованного акта.

Поскольку действие решения Киевсовета об отведении указанного земельного участка остановлено, с целью недопущения снесения значительного количества зеленых насаждений прокуратура Киева опротестовала также и распоряжение Киевской городской государственной администрации о предоставлении разрешения на снесение этих насаждений.

По информации прокуратуры, на данное время КГГА приостановила действие ордера на снесение зеленых насаждений на Жуковом острове, о чем информированы землепользователь – ООО “АВ-Медгрупп”, Государственная экологическая инспекция в г. Киеве и другие контролирующие органы.