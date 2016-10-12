Новый эпидемический сезон в Украине: в Минздраве предупреждают о трех штаммах гриппа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

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По ее словам, с 3 октября зафиксировано 153 тыс. случаев ОРВИ, из них 3700 госпитализированы (75% - дети).

"Исследования зафиксировали в 51% - парагрипп. Вирус гриппа ни в одном регионе страны не зафиксирован. Эпидемический порог не превышен", - сказала Дыхановская.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что в этом году в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа: H3N2(Гонконг), H1N1 (Калифорния) и вирус гриппа В.

"А/Гонконг (H3N2) - не новый. Будут также циркулировать достаточно агрессивный - H1N1 и грипп В, который характеризуется легкими формами заболевания. Группы риска тяжелого течения гриппа - дети и люди старше 60 лет," - сказала Голубовская.