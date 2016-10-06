Эпидемиологи предупреждают: в Украине уже начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (инфографика)

22:02, 06 октября 2016
Общество
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Сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ начался в Украине с 3 октября и продлится до середины мая 2017 года.

В Киеве людям раздали маски от гриппа / Фото: УНИАН

Об этом в интервью ТСН.uа рассказала Татьяна Дихановскаz, заведующий Центра гриппа и ОРВИ в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава.

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По ее словам, количество заболевших именно гриппом станет расти в середине декабря с пиком в феврале-марте. При этом на данный момент эпидемическая ситуация с ОРВИ и гриппом стабильная.

Пороговый уровень в Киеве меньше на 32% от возможного на этой неделе. Во всей Украине заболеваемость ниже эпидемических порогов на 40%", сообщила Дихановська.

tsn.ua

Как сообщал УНИАН, за прошлый эпидемиологический сезон в Украине количество умерших от гриппа достигло 370 человек.

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