Эпидемиологи предупреждают: в Украине уже начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (инфографика)
22:02, 06 октября 2016Общество
1115
Сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ начался в Украине с 3 октября и продлится до середины мая 2017 года.
В Киеве людям раздали маски от гриппа / Фото: УНИАН
Об этом в интервью ТСН.uа рассказала Татьяна Дихановскаz, заведующий Центра гриппа и ОРВИ в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава.
Читайте такжеСЭС сообщила о завершении эпидемии гриппа в Украине
По ее словам, количество заболевших именно гриппом станет расти в середине декабря с пиком в феврале-марте. При этом на данный момент эпидемическая ситуация с ОРВИ и гриппом стабильная.
Пороговый уровень в Киеве меньше на 32% от возможного на этой неделе. Во всей Украине заболеваемость ниже эпидемических порогов на 40%", сообщила Дихановська.
Инфографика / tsn.ua
Как сообщал УНИАН, за прошлый эпидемиологический сезон в Украине количество умерших от гриппа достигло 370 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter