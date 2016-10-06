Эпидемиологи предупреждают: в Украине уже начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (инфографика)

Об этом в интервью ТСН.uа рассказала Татьяна Дихановскаz, заведующий Центра гриппа и ОРВИ в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава.

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По ее словам, количество заболевших именно гриппом станет расти в середине декабря с пиком в феврале-марте. При этом на данный момент эпидемическая ситуация с ОРВИ и гриппом стабильная.

Пороговый уровень в Киеве меньше на 32% от возможного на этой неделе. Во всей Украине заболеваемость ниже эпидемических порогов на 40%", сообщила Дихановська.

Как сообщал УНИАН, за прошлый эпидемиологический сезон в Украине количество умерших от гриппа достигло 370 человек.