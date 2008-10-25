В Донецке испытывают на выносливость. Пока только мотогонщиков

Сегодня в Донецке проходит первая в восточном регионе Украины мотогонка на выносливость – эндуро (enduro – выносливость, способность).

Как передает корреспондент УНИАН, организатором гонки выступает Ассоциация развития активного отдыха "Вдоль и поперек" под патронатом Куйбышевского райсовета Донецка.

Цель соревнований по «Ендуро» - оценка способности мотоциклов, квадроциклов и мастерства гонщиков, которые должны преодолеть всю дистанцию при определенных условиях, указанных в официальном регламенте соревнований.

Эндуро «Кубок «Вдоль и поперек» - соревнования на замкнутой грунтовой трассе, протяженностью круга до 14 км.

За день соревнований гонщики проедут около 70 км, преодолевая различные препятствия: сложнейшие эндуро-тесты, броды, подъемы, трамплины и даже подъем на террикон.

Главной целью сегодняшнего соревнования в Донецке является отработка правил и формата проведения соревнований по типу эндуро, подготовка к проведению этапа чемпионата Украины 2009 по эндуро, а также популяризация мотоспорта как элемента общественной жизни.