Киевэнерго «нагревает» киевлян на расчетах за тепло и горячую воду?

Директор аналитически-исследовательского центра “Институт города” Александр СЕРГИЕНКО убежден, что компания “Киевэнерго” ежегодно обсчитывает киевлян при расчетах за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института города.

“В соответствии с распоряжением Киевской городской госадминистрации от 26.12.2002 за №2306, жилищно-эксплуатационные организации по окончании отопительного сезона обязаны проводить перерасчет размеров платежей за централизованное отопление и горячее водоснабжение в соответствии с фактическими расходами на предоставление этих услуг, однако в действительности это не делается”, - отметил эксперт.

По словам А.СЕРГИЕНКО, две последние зимы в Киеве были аномально теплыми, поэтому “тепловики” явно использовали меньше энергии, чем было заложено в тарифы для населения.

“Однако ни “Киевэнерго”, ни команда ЧЕРНОВЕЦКОГО и не подумали вернуть киевлянам излишне уплаченные деньги”, – считает он. По словам А.СЕРГИЕНКО, в его ЖЭО сказали, что уже не помнят, когда последний раз делали такой перерасчет.

При этом А.СЕРГИЕНКО обращает внимание, что контролирующие органы регулярно проводят проверки фактически использованного газа и угля и ежегодно рассчитывают реальный размер тарифа для каждого дома в Киеве.

«Для примера можно привести данные по улице Ереванской. Установленный КГГА тариф на горячую воду в 2005-2006 годах был 12 грн. на человека, а фактический не превышал 9,46 грн., в доме №12 он вообще оказался ровным 7,52 грн. В среднем же жильцы этой улицы переплачивали ежемесячно 3,37 грн., кажется пустяк, но, если умножить это на 12 месяцев и на количество населения Киева, выйдет. 104 млн. грн.”, – подсчитал эксперт, подчеркнув, что переплата за отопление составляет от 11 до 29 коп. с каждого квадратного метра жилья.

“Это еще приблизительно 120 млн. Вместе 224 млн. грн. – именно такую сумму незаметно вытянули из карманов киевлян хозяева “Киевэнерго” и Дарницкой ТЭЦ”, - подытожил А.СЕРГИЕНКО.

Аналогичные подсчеты, по его словам, и по отопительному сезону 2006-2007 гг., когда тарифы на тепло и горячую воду с начала 2007 выросли вдвое, показали, что киевляне переплатили в кассу монополистов свыше полумиллиарда гривен – 540 млн. грн.