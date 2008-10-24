Индекс Dow Jones начал расти

По итогам торгов на американских фондовых биржах индекс "голубых фишек" Dow Jones 23 октября вырос на 172,04 пункта (2,02 процента) и составил 8691,25 пункта, сообщает AFP. Индекс Nasdaq опустился на 11,84 пункта (1,25 процента) до уровня 1603,91 пункта, а индекс широкого рынка SP`s 500 поднялся на 11,34 пункта (1,26 процента) до уровня 908,11 пункта.

На биржах была отмечена высокая волатильность: так, амплитуда колебаний индекса Dow Jones за день составила более 500 пунктов.

К моменту начала торгов на биржах в США европейские индексы существенно упали - на один-три процента, однако после двух дней обвала американский фондовый рынок "нащупал дно", и 23 октября торги начались с незначительной коррекции котировок.

Лента.ру