В Донецке проходит международная конференция политологов

В Донецке 23 октября открылась 6-я международная конференция политологов и экспертов-международников по проблематике взаимоотношений ЕС и Украины.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете конференции, она является частью серии конференций «Европейское право сегодня: образование, наука, практика» на тему «Правовые и социополитические аспекты взаимоотношений ЕС-Украина». Конференция посвящена обсуждению вопросов нового соглашения ЕС-Украина в контексте современных политических процессов, политике ЕС относительно Черноморского региона, а также проблематике миграционного и визового режима между ЕС и Украиной.

В программе конференции, в частности, доклады директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА; политолога-теоретика и практика Валерия БЕБИКА; известной женщины-политолога, заведующего кафедрой политических институтов и процессов МАУП Ольги БАБКИНОЙ; заместителя директора Института государства и права им. Корецкого Владимира ГОРБАТЕНКО и других известных научных работников из различных регионов Украины.

Работа конференции пройдет в форме пленарных и секционных заседаний 23 и 24 октября.