Избиение "Беркутом" активистов Майдана: экс-спецназовец рассказал, почему не остановил своих коллег

Беркутовец рассказал, почему не остановил других спецназовцев, которые на Крепостном переулке применяли силу в отношении митингующих, передает 5 канал.

Он заявил, что во время событий на Крепостном переулке была группа митингующих, относительно которых сотрудники правоохранительных органов применяли физическую силу.

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"Кто стоял, кто на земле сидел, и сотрудники применяли к ним спецсредства-палки. Человек 5-7 сидело. Работников у них было ну, я не знаю... больше, чем потерпевших. Это если стать лицом к Грушевского по правой стороне. Возле остановки", - вспомнил события Шаповалов.

При этом, по словам бывшего беркутовца, он был во дворе.

"До них было метров 10, может больше. Если бы я мог остановить их, но не сделал этого из-за того, что там по знакам различия находились другие подразделения. Они могли просто не послушать", - подытожил Шаповалов.

Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года.

По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам майдановцев.