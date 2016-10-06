В аэропорту Одессы задержали россиянку, которую разыскивает Интерпол за мошенничество

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского пограничного отряда Оксана Крамаренко, пограничники обнаружили 46-летнюю гражданку Российской Федерации во время оформления пассажиров, которые прибыли из Тель-Авива (Израиль).

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«Женщина в международном розыске по базе данных Интерпола за мошенничество», - сообщила Крамаренко.

О данном факте пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанную передали представителям Национальной полиции.