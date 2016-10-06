В аэропорту Одессы задержали россиянку, которую разыскивает Интерпол за мошенничество
15:26, 06 октября 2016Общество
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В международном аэропорту «Одесса» в ночь на 6 октября пограничники задержали гражданку России, которую разыскивает Интерпол за мошенничество.
Интерпол / REUTERS
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского пограничного отряда Оксана Крамаренко, пограничники обнаружили 46-летнюю гражданку Российской Федерации во время оформления пассажиров, которые прибыли из Тель-Авива (Израиль).
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«Женщина в международном розыске по базе данных Интерпола за мошенничество», - сообщила Крамаренко.
О данном факте пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанную передали представителям Национальной полиции.
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