Декоммунизация шагает по стране: Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий

Верховная Рада приняла постановление “О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями Закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине декоммунизировали колбасу: "Московская" стала "Бандеровской"

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с соответствующим постановлением (№ 4222) город Кировоград переименован в город Кропивницкий.