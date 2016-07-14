Декоммунизация шагает по стране: Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий
11:13, 14 июля 2016Политика
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Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.
Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий / dt.ua
Верховная Рада приняла постановление “О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями Закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.
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Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с соответствующим постановлением (№ 4222) город Кировоград переименован в город Кропивницкий.
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