В Крыму возбуждено 45 уголовных дел по расхищению оросительной системы

В текущем году органами прокуратуры и милиции Крыма возбуждено 45 уголовных дел по фактам хищения объектов оросительных систем, 24 из которых расследованы и направлены в суд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в органы власти прокуратурой внесено 14 предписаний об устранении нарушений закона. В суд предъявлено 4 иска с целью возмещения нанесенного государству ущерба на общую сумму 3 млн. грн.

В частности, по данным пресс-службы, по результатам проверки состояния соблюдения законодательства относительно сохранения оросительных систем руководители органов исполнительной власти автономии получили документ прокурорского реагирования. В представлении председателю Совета министров прокурор Крыма напомнил чиновникам нормы закона, которые ими игнорируются.

Как сообщили в пресс-службе, в 1990 году мелиоративными сетями в Крыму было обеспечено 397,3 тыс. га земель, на которых было расположено 3659 единиц оросительной техники. На сегодня площадь орошаемых земель сократилась больше чем вдвое, до 178,4 тыс. га, а единиц соответствующей техники, которые находятся в рабочем состоянии, насчитывается всего ничего по сравнению с былым богатством – 952.

При этом, как выяснили прокуроры, в ответственных комитетах, органах власти и самоуправления данные об общей численности демонтированных труб отсутствуют. Сегодня система мелиорации является бесхозной. Оросительные системы до сих пор не переданы в коммунальную собственность. На баланс поставлено только 47 процентов влагоносных труб. Хотя этот процесс, согласно решению СМ АРК, должен был завершиться в автономии еще в январе текущего года, в некоторых районах он даже не начался.

Все эти факты и определили содержание резолютивной части представления прокуратуры АРК: причинами, которые способствовали указанным нарушениям законодательства, стали ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей должностными лицами местных органов исполнительной власти и самоуправления, министерствами и ведомствами автономии, а условиями, которые способствовали данным нарушениям – отсутствие действенного контроля за их деятельностью со стороны Совета министров Крыма.

В представлении поставлен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства по использованию, сохранению мелиоративных сетей и земельных ресурсов.