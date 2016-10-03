Во Львовской области на взятке погорел патрульный - СБУ
22:04, 03 октября 2016Общество
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На Львовщине сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили во взяточничестве патрульного полицейского.
Патрульный попался на взятке / ssu.gov.ua
Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 7800 гривень за "сопровождение" микроавтобуса с товарами широкого потребления без соответствующих документов на груз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Мужчину задержали "на горячем" во время передачи части денег - 2600 гривень.
"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Офицера полиции задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления", - сообщили в СБУ.
Следствие продолжается.
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