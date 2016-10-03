Во Львовской области на взятке погорел патрульный - СБУ

22:04, 03 октября 2016
Общество
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На Львовщине сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили во взяточничестве патрульного полицейского.

Пкатрульний попався на хабарі / ssu.gov.ua

Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 7800 гривень за "сопровождение" микроавтобуса с товарами широкого потребления без соответствующих документов на груз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Мужчину задержали "на горячем" во время передачи части денег - 2600 гривень.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Офицера полиции задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления", - сообщили в СБУ.

Следствие продолжается.

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