Во Львовской области на взятке погорел патрульный - СБУ

Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 7800 гривень за "сопровождение" микроавтобуса с товарами широкого потребления без соответствующих документов на груз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Мужчину задержали "на горячем" во время передачи части денег - 2600 гривень.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Офицера полиции задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления", - сообщили в СБУ.

Следствие продолжается.