Шкиряк назвал задержание украинского журналиста в Москве банальным похищением

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Позорные действия ФСБ по незаконному задержанию журналиста "Укринформа" Романа Сущенко - это банальное похищение спецслужбами РФ гражданина Украины и незаконное его содержание в следственном изоляторе «Лефортово», - написал Шкиряк.

«Это очередной произвол и откровенное преступление Кремля против Украины и всего мирового сообщества с грубым пренебрежением и нарушением всех возможных норм международного права», - добавил советник главы МВД

Шкиряк убежден, что украинская власть, МИД, а также все международные институты и лидеры государств - партнеров Украины должны активно включиться в процесс немедленного освобождения журналиста из российского плена и возвращения его в Украину.

«Как гебисты ФСБ умеют "шить" дела и выбивать признание, применяя жестокие пытки и средства мощного психологического давления, известно всему цивилизованному миру. Путин хочет иметь еще одного украинского заложника для будущих политических торгов. Этого допустить нельзя», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» заявило на своем сайте, что суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме.

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинским журналистом.

Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу стать на защиту коллеги, а также за помощью к международным правозащитным организациям, дипломатическим учреждениям Украины и иностранных государств в содействии освобождению Романа.

В распространенном заявлении задержание украинского журналиста названо «спланированной провокацией».

Между тем ФСБ РФ объявила задержанного в Москве журналиста Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».