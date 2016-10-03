Задержание в РФ украинского журналиста: в московское СИЗО прибыл адвокат

07:05, 03 октября 2016
Общество
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Адвокат Марк Фейгин прибыл в московское СИЗО "Лефортово", где находится украинский журналист Роман Сущенко, которого в РФ обвиняют в шпионаже.

В Лефортово прибыл Фейгин / wikipedia.org

Об этом Фейгин написал на своей странице в Twitter.

Адвокат рассказал, что защищает Сущенко по просьбе супруги задержанного и руководства "Укринформа".

При этом Фейгин выразил надежду, что органы ФСБ не будут чинить ему препятствий к встрече с Сущенко и обеспечат право на защиту.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в Московском СИЗО "Лефортово" журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже" (статья 276 УК РФ).

Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ РФ предоставило ему государственного адвоката.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter написала, что МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста. "Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - заявила она.

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