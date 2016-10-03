Задержание в РФ украинского журналиста: в московское СИЗО прибыл адвокат

Об этом Фейгин написал на своей странице в Twitter.

Ночью я уже был у тюрьмы "Лефортово", чтобы внести себя в список на посещение Сущенко. Тут нынче неделями адвокаты пробиваются к подзащитным — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

Адвокат рассказал, что защищает Сущенко по просьбе супруги задержанного и руководства "Укринформа".

Итак, по просьбе супруги и руководства "УКРИНФОРМ" я защищаю Романа Сущенко. — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

При этом Фейгин выразил надежду, что органы ФСБ не будут чинить ему препятствий к встрече с Сущенко и обеспечат право на защиту.

Я надеюсь, что органы ФСБ не будут чинить мне препятствий к встрече с моим доверителем Романов Сущенко и обеспечат его право на защиту. — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в Московском СИЗО "Лефортово" журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже" (статья 276 УК РФ).

Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ РФ предоставило ему государственного адвоката.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter написала, что МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста. "Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - заявила она.