Украинский журналист на момент задержания в Москве находился в отпуске

Об этом говорится в распространенном заявлении «Укринформа».

«Укринформ глубоко возмущен задержанием в Москве в пятницу, 30 сентября, нашего собственного корреспондента Романа Сущенко и появлением в российских СМИ информации об обвинении его в «шпионаже», - говорится в документе.

Отмечаются, что Сущенко на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы. О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь. При этом его родственники говорили крайне осторожно, намеками, избегая даже слова «задержали».

Сразу же после этого жена журналиста позвонила на «горячую линию» Посольства Украины в РФ, а затем направила в Посольство официальное заявление об исчезновении мужа.

Однако, на данный момент «Укринформ» и жена Сущенко не имеют никакой официальной информации от российской стороны относительно места его пребывания, его телефон включен на автоответчик.

Отмечается, что об обвинениях в адрес Романа «в шпионаже» «Укринформ» и его жена узнали из сообщений российских СМИ.

«Укринформ» заявляет, что все обвинения «в шпионаже» в адрес Сущенко - журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей «нормандского формата», могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан», - отмечается в заявлении.

«Укринформ» обращается с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту нашего коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств - содействовать в освобождении Романа.

Как сообщал УНИАН, «Укринформ» и жена журналиста заключили соглашение с известным российским адвокатом Марком Фейгиным, который будет защищать Романа Сущенко и утром будет требовать встречи со своим подзащитным.

По данным российских СМИ, Романа содержат в СИЗО «Лефортово».