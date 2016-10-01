Одессу посетила скандальная американская звезда Пэрис Хилтон (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, встречали певицу, для которой у входа расстелили красную дорожку, много поклонников.

Как сообщили УНИАН в клубе, вход в заведение был бесплатным. Вместе с тем в клубе отказались назвать гонорар, который запросила знаменитость за участие в шоу, которое началось после 22.00.

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Организаторы подготовили развлекательную программу, выступление лучших звезд шоу-бизнеса и встречу с Хилтон, которую многочисленные гости ожидали на красной дорожке у входа.

В Одессу она прибыла чартерным рейсом, останавливалась в одном из самых дорогих отелей, расположенном недалеко от клуба.

Справка УНИАН. Американская актриса, певица и дизайнер Пэрис Уитни Хилтон родилась в США 17 февраля 1981 года. Наследница семейного бизнеса — крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels. Известность ей принесли реалити-шоу «Простая жизнь» и скандальная светская жизнь, из-за которой в зарубежных СМИ она преподносится в первую очередь как «главная светская львица планеты».

Снялась в фильмах «Блондинка в шоколаде», «Беверли-Хиллз», «Элитное общество» и пр.