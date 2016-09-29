МИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народа

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня во время акции в поддержку Меджлиса крымских татар в Киеве на Майдане Незалежности.

«Украинское государство делает все, чтобы деоккупировать Крым. Хочу еще раз подчеркнуть: Крым - это Украина», - отметила она в Twitter.

«Запрет Меджлиса - фактически запрет крымскотатарского народа. Сегодня все мы крымские татары! Запрет Меджлиса - преступление в цепи преступлений РФ против Крыма, против Украины», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля с.г. подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал объединение «Меджлис крымскотатарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

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Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых остановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

Сегодня, 29 сентября, Верховный суд РФ начал рассмотрение жалобы на запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.