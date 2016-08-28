Меджлис призывает международное сообщество усилить санкции против России
В Меджлисе констатируют, что Россия как страна-оккупант отказывается соблюдать нормы международного гуманитарного права на территории оккупированного ею Крыма.
Меджлис крымскотатарского народа призывает международное сообщество усилить санкции против России.
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Об этом говорится в заявлении Меджлиса, текст которого опубликован председателем этого органа Рефатом Чубаровым в Facebook.
«Меджлис крымскотатарского народа призывает ООН, ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО и другие международные организации к усилению санкций и иных ограничений в отношение Российской Федерации и их сохранение вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включающих Автономную Республику Крыму и город Севастополь», - подчеркивается в заявлении.
В Меджлисе констатируют, что Россия как страна-оккупант отказывается соблюдать нормы международного гуманитарного права на территории оккупированного ею Крыма.
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Отмечается, что уголовное преследование заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова является частью системного преследования и целенаправленных репрессий, осуществляемых российскими оккупантами против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма.
«Принудительное помещение Ильми Умерова, обладающего рядом тяжких хронических заболеваний, включая прогрессирующую болезнь Паркинсона и сахарный диабет, в психиатрическую больницу является формой нанесения ему особых моральных и физических страданий и оценивается нами как фактор прямой угрозы для его жизни», - говорится в заявлении.
Его авторы считают, что ответственность за жизни и свободы политических заключенных в оккупированном Крыму, права и свободы всех его жителей возлагаются не только на государство Украину, но и на правительства и парламенты стран – членов международных организаций, призванных обеспечить глобальный мир и безопасность человеческой цивилизации.
«Единственным условием, позволяющим обеспечить права и свободы человека, права крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, является деоккупация Крыма и восстановления суверенитета Украины на территории полуострова», - подчеркнули в Меджлисе.