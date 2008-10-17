Милиция била ногами женщин и стариков - версия участников пикета в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма селяне - участники акции не пытались с драться с сотрудниками «Беркута» и милиции.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН по телефону депутат Бахчисарайского районного совета, руководитель Бахчисарайского регионального меджлиса Ахтем ЧИЙГОЗ, который находился на месте событий.

Напомним, по версии заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Крыму– начальника милиции общественной безопасности Николая ФЕДОРЯНА, участники акции попытались перекрыть трассу Симферополь-Севастополь, правоохранители несколько раз стреляли в воздух, пытаясь не допустить перекрытия. «Когда была предпринята попытка задержать наиболее активных и посадить их в служебную машину, они начали бросаться на работников милиции, хватать за одежду, за оружие. Были произведены (правоохранителями), если я не ошибаюсь, три выстрела в воздух», - сообщил Н.ФЕДОРЯН.

По данным А.ЧИЙГОЗА, люди попытались выйти на трассу Симферополь-Бахчисарай, милиция начала их «оттеснять», просила не выходить, тогда участники акция решили пойти по пешеходному переходу.

«Часть людей пошла по пешеходному переходу, в это время милиция начала наглым образом избивать людей. Это было какое-то зверство. Женщину били палками, старика били», - сказал А.ЧИЙГОЗ. «Люди не кидались на милицию», - подчеркнул депутат.

Еще один свидетель акции подтвердил УНИАН слова депутата райсовета. «Люди на милицию не кидались, не пытались с ней драться. Сотрудники «Беркута» стали буквально выдергивать из толпы людей. Первым вытянули старика-ветерана, его били ногами и дубинками, женщину, попытавшуюся за него заступиться, один боец грубо отшвырнул в сторону. Тем временем старика, уже лежащего на земле, несколько бойцов «Беркута» пинали ногам. В это время прозвучало три одиночных выстрела из автомата в воздух», - сказал свидетель акции на условиях анонимности.

А.ЧИЙГОЗ также сообщил, что троих участников акции, которые были задержаны милицией, уже отпустили, "выписав им штраф по решению суда за административное нарушение".

А.ЧИЙГОЗ сообщил, что среди пайщиков есть и крымские татары, именно поэтому он пришел на акцию.

Как сообщал УНИАН, в Бахчисарайском районе уже несколько лет существует конфликт между жителями ряда сел и агрофирмой «Крым». Селяне уверяют, что агрофирма пытается признать их госакты на землю недействительными и отобрать паи. Селяне обвиняют агрофирму в рейдерстве.

Председатель Бахчисарайской районной государственной администрации Ильми УМЕРОВ сообщил, что агрофирма «Крым» через суды пытается отобрать землю у 1,5 тысяч человек.

Сегодня селяне проводили акцию, чтобы обратить внимание на свою проблему. По данным милиции, люди бросались на правоохранителей и пытались блокировать дорогу. По данным Н.ФЕДОРЯНА, по факту действий участников акции на трассе планируется возбудить уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Украины – групповое нарушение общественного порядка.