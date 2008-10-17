Массовая драка в Крыму: милиция стреляла, чтобы «успокоить население»

В Бахчисарайском районе Крыма во время перекрытия дороги селянами произошла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов.

Правоохранители несколько раз стреляли в воздух, чтобы успокоить граждан. Трое наиболее активных участников акции задержаны.

Как передает корреспондент УНИАН, в Бахчисарайском районе уже несколько лет существует конфликт между жителями ряда сел и агрофирмой «Крым». Селяне уверяют, что агрофирма пытается признать их госакты на землю недействительными и отобрать паи.

Сегодня селяне решили провести в Бахчисарайском районе на развилке трассы Симферополь-Севастополь акцию протеста, тем самым привлечь внимание общественности к своей проблеме.

«Было заблаговременно подано уведомление о проведении мирной акции, как они писали, но из различных источников начала поступать информация о том, что участники акции намерены перекрыть трассу Симферополь – Севастополь, поэтому милицией позавчера-вчера всем инициаторам проведения акции были вынесены официальные предупреждения: перекрытие трассы не допустимо», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Крыму – начальник милиции общественной безопасности Николай ФЕДОРЯН.

По его данным, сегодня около 12 часов порядка 120 граждан собрались на акцию. Милиция потребовала соблюдения общественного порядка и еще раз предупредила о недопустимости перекрытия трассы. «Когда одни из активных участников акции начали подходить и говорить, давайте мы на 5 минут перекроем (дорогу) и все, мы подтянули «Беркут» ближе к проведению акции и предупредили, что если пойдут перекрывать дорогу, будет применена сила», - сообщил Н.ФЕДОРЯН.

Селяне не послушались и около 13 часов вышли на проезжую часть. «Сначала перекрыли дорогу возле села Песчаное, потом пошли в сторону трассы. Мы пытались не допустить их на трассу, они, отталкивая работников милиции, вышли на трассу и перекрыли ее», - сообщил заместитель начальника милиции автономии.

Правоохранители потребовали, чтобы люди ушли с проезжей части. «Они (участники акции – УНИАН) начали толкать работников милиции. Когда была предпринята попытка задержать наиболее активных и посадить их в служебную машину, они начали бросаться на работников милиции, хватать за одежду, за оружие. Были произведены (правоохранителями – УНИАН), если я не ошибаюсь, три выстрела в воздух», - сообщил Н.ФЕДОРЯН.

Три человека задержаны за неповиновение работникам милиции. «Материалы (касательно них – УНИАН) будут рассмотрены судом в ближайшие часы», - сказал Н.ФЕДОРЯН.

По факту действий участников акции на дороге будет возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Украины – групповое нарушение общественного порядка.

«Страдали другие граждане, были нарушены права, люди не могли проехать. Было остановлено движение по трассе, не выполняли законные требования работников милиции. Есть все признаки этой статьи», - сказал Н.ФЕДОРЯН.

Он сообщил, что граждане перекрывали дорогу около 10-15 минут. В охране общественного порядка сначала было задействовано 30 сотрудников «Беркута» и 40 сотрудников Бахчисарайского райотдела милиции.

Участники акции пока не разошлись, хотя "вернулись на исходные позиции". В настоящее время на месте событий находятся уже 60 сотрудников «Беркута» и 40 сотрудников Бахчисарайского райотдела милиции.

Председатель Бахчисарайской районной государственной администрации Ильми УМЕРОВ в телефонном комментарии сообщил корреспонденту УНИАН, что агрофирма «Крым» через суды пытается отобрать землю у 1,5 тысяч человек.

«Агрофирма «Крым» через суды, наверное, не безвозмездно, как в Украине это решается, получает решения, согласно которым предполагается отобрать у 1,5 тысяч человек уже выделенные земельные паи. Туда попадают и сады, и виноградники. Конечно, люди против, более 90% из них уже имеют государственные акты. Даже если сельсовет или руководство колхоза на момент паевания что-то сделали неправильно, мне кажется, суды не должны принимать (решения в пользу агрофирмы – УНИАН). Приняли решение, распаивали, дали людям возможность получить госакты на землю, оставьте теперь за ними эту землю, пусть теперь сами думают, как ее использовать – то ли в аренду ее сдавать, то ли самим обрабатывать», - сказал глава райгосадминистрации.

«А агрофирма хочет отобрать эти земли и как будто какую-то часть вернуть сельскому совету, чтобы повторно провели паевание, а порядка 2-2,5 тыс. гектаров лучшей земли оставить за агрофирмой», - добавил И.УМЕРОВ.

«Позиция райгосадминистрации и моя лично – мы на стороне людей», - сказал он.