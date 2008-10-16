Standard & Poor's «наградило» 5 городов Украины и АРК негативным рейтингом

Компания Standard & Poor`s поместила рейтинги шести украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) в список CreditWatch с негативным прогнозом после аналогичного действия в отношении суверенного рейтинга Украины.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что речь идет о Киеве, Львове, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Луганске и Автономной республике Крым.

Также сообщается, что рейтинг Одессы (B+/Watch Негативный/--) остается в списке CreditWatch, куда он был помещен с негативным прогнозом 15 октября.

«Мы выведем рейтинги шести указанных РМОВ из списка CreditWatch после того, как из него будет выведен рейтинг Украины. Если уровень суверенного рейтинга, выводимого из списка CreditWatch, будет понижен, это соответствующим образом отразится на рейтингах указанных РМОВ», — сообщил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН.

«Что касается рейтинга Одессы, то при определении его уровня нам необходимо, помимо прочего, удостовериться в том, что этот город имеет достаточный доступ к свободным денежным средствам, необходимым для исполнения обязательств по выпущенным облигациям (срок погашения - 31 декабря 2008 г.). Если окажется, что получить денежные средства, находящиеся на счетах города, нелегко, и (или) если общей суммы денежных средств окажется недостаточно для обслуживания и погашения долговых обязательств, рейтинги города, скорее всего, будут понижены», - отметил аналитик.