Украинские и датские военные планируют провести совместную операцию в Гренландии

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своем официальном сайте.

Рабочую группу Командования Воздушных Сил ВС Украины возглавил заместитель начальника авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Кулибаба.

Как отмечает оборонное ведомство, участники встречи обсудят вопросы, касающиеся планирования совместной украинско-датской операции «Северный сокол — 2017» и участия самолета и личного состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в проведении этой операции, а также возможности проведения совместного обучения (тренировки) авиационных подразделений. Также они намерены обсудить проект Технического соглашения о проведении операции «Северный сокол-2017».

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Справка. Восемь лет подряд, начиная с 2009 года, экипажи Мелитопольской бригады транспортной авиации демонстрируют высокий профессионализм при осуществлении полетов в тяжелых полярных климатических условиях.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД по своим летно-техническим характеристикам позволяет осуществлять загрузку и разгрузку крупногабаритных грузов с помощью кранового оборудования самолета и осуществлять взлет и посадку на укороченные полосы, минимально оборудованы навигационными средствами.

Для сравнения транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и С-17 «Глобмастер», которые могут осуществлять полеты на Станцию Норд, имеют определенные ограничения, а именно: «Геркулес» имеет значительно меньшие возможности по транспортировке габаритных грузов, а «Глобмастер» не имеет кранового оборудования, что делает невозможным перевозку крупногабаритных цистерн определенных задачами операции «Казаки на льду — 2009», «Северный Сокол — 2010 — 2016».

Как ранее сообщал УНИАН, на Ровенском полигоне стартовали бригадные тактические учения с привлечением военнослужащих оперативного резерва.