На Ровенщине начались военные учения с привлечением резервистов (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Запад» в своем Facebook.

В ходе учений применялась авиация, танки, боевые машины пехоты, артиллерия.

Резервисты принимали участие в учениях под руководством командующего войск оперативного командования «Запад» генерал-майора Игоря Довганя.

Особенностью учений является то, что рядом с контрактниками и мобилизованными военнослужащими участие в них, после двухнедельных сборов приняли резервисты Вооруженных Сил.

С военнослужащими оперативного резерва, призванными на двухнедельные сборы, были организованы и пройдены все этапы подготовки военнослужащих, от индивидуальной, до боевого слаживания в составе бригады.

Кульминацией сборов стало полномасштабное бригадное тактическое учение с боевой стрельбой.

«Бригада имеет неоценимый опыт боевых действий в зоне АТО. На этих учениях мы максимально отточили свои навыки. Мы мощная боевая сила, которая готова выполнить любое задание. Конечно, стать таким мощным соединением удалось благодаря кропотливой работе офицеров управления всех звеньев, от бригады к оперативному командованию», – рассказал командир танкового батальона Сергей Корсун.

«Когда в поле выходит вся бригада чувствуется ее невероятная мощь, сила. Я не представляю врага, который мог бы нас одолеть. Мы настроены на победу, мы готовы идти вперед освобождать наши земли от агрессора», – отметил резервист с позывным «Черный».

Читайте такжеДля Украины остро стоит проблема противовоздушной обороны - Турчинов

За ходом проведения учений наблюдал Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября на Ровенском военном полигоне во время учений взорвался гранатомет РПГ-18, в результате чего пострадали семеро военнослужащих. Как сообщил руководитель пресс-центра Оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, взрыв произошел из-за нарушения правил техники безопасности одним из военнослужащих, который был призван на военные сборы.