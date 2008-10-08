Нацбанк предложил доллары по 5 гривен, когда «все уже закрылись»

Сегодня на валютном межбанке котировки колебались в пределах 5,6 грн./долл. и доходили до 5,9 грн./долл., но реальные договора заключались в районе 5,75 грн.

Об этом УНИАН заявили опрошенные дилеры коммерческих банков.

«После 13.00 Нацбанк выставил, что он готов продавать по 5 грн. за 1 доллар, но это уже было после обеда, и практически все закрылись на это время. Все предварительные заявки на покупку и продажу регистрируются системой Нацбанка до 12 часов. Никто не знал, что НБУ будет выходить», - сказал дилер одного из коммерческих банков.

Еще один участник рынка так прокомментировал действия Нацбанка: «Он выдержал паузу, чтобы было раскуплено предложение, и потом вышел с продажей. Рынок нормально сам закрывался на уровне 5,75 грн./долл. Я думаю, что если завтра курс не превысит 5,75, то это будет реальная поддержка на этом уровне собственников экспортной выручки».

Банкир считает, что если уровень 5,75 грн./долл. завтра не будет преодолен, то можно говорить, что на нем рынок сбалансируется. В случае, если НБУ продолжит продавать валюту по 5 грн./долл., то возможна «ползучая коррекция» в сторону укрепления гривны.

Как сообщалось, вчера, по оценкам участников рынка, основная часть сделок на межбанке проходила по курсу 5,60-5,65 грн. за 1 доллар США.

Официальный курс, установленный НБУ на 8 октября 2008 года, составляет 4,891 грн./долл.