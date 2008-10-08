Погода на 9 - 13 октября

Завтра в восточных областях Украины местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°тепла, на юге до 12°; днем 12-17°, на Закарпатье и в южной части местами 18-20°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

10-11 октября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура 3-8°, на побережье морей до 10°, 10 октября в Украине, кроме юга и Закарпатья, 1-6° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами заморозки 0-2°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

12-13 октября - без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 12°, днем 12 октября 10-16°, 13 октября 14-19°.

В Киеве в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 14-16°. По области - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

10-11 октября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10 октября 1-6° тепла, 11 октября 3-8°; днем 11-16°.

12-13 октября - без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12 октября 10-16°, 13 октября 14-19°.