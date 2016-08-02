Под Оболонским райсудом Киева снова произошла потасовка между сторонниками "торнадовцев" и правоохранителями

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Ранее стало известно о том, что к суду прибыли еще два народных депутата - члены фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой.

"Сейчас ситуация возле Оболонского райсуда нестабильна, потому что когда вышли народные депутаты, они хотели чтобы внутрь пропустили журналистов, но нацгвардейцы нас туда не пустили. В то же время митингующие пытались пройти внутрь, началась драка с использованием слезоточивого газа, в ход пошли файеры и дымовые шашки. Также митингующие начали бросать шины в сторону нацгвардейцев. Бойцы Нацгвардии сейчас полностью окружили Оболонский райсуд для того, чтобы никто не мог туда пройти. Сейчас митингующие стоят возле нацгвардейцев, никаких действий они не предпринимают", - сказал корреспондент.

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Позже он сообщил, что нардепы добились того, чтобы журналистов пропустили в суд, и уже скоро представители СМИ смогут пообщаться с подсудимыми экс-бойцами роты "Торнадо".

Ранее УНИАН сообщал, что представители добровольческих батальонов заблокировали помещение Оболонского районного суда Киева, где проходит заседание по делу бывшего бойца батальона "Торнадо" Николая Цукура. Произошли столкновения сторонников "торнадовцев" с правоохранителями.

Напомним, в июне 2015 года стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. Замкомбата Николай Цукур тогда заявил, что задержания связаны с блокировкой батальоном поезда с металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

В апреле 2016 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира, заместителя командира и бойца спецроты "Торнадо".