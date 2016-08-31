Задержанный за взятку и.о. ректора НАУ во второй раз не явился на заседание суда по избранию меры пресечения - НАБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По словам подозреваемых, причина неявки – плохое состояние здоровья, отмечается в сообщении.

Вместе с тем в НАБУ отмечают, что есть факты, которые указывают на то, что подозреваемые могут уклоняться от явки в суд, прикрываясь ухудшением самочувствия.

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«Так, например, в медицинской справке, поступившей детективу НАБУ от Киевской городской клинической больницы, указано, что подозреваемый адвокат в связи с ухудшением состояния здоровья «требует стационарного лечения, а также ограничения двигательного режима». Однако 27 августа, когда по официальной версии защиты он должен был находиться в медицинском учреждении, детективы НАБУ нашли его в заведении общественного питания, где он употреблял алкогольные напитки и курил, и вручили повестку», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим в Антикоррупционном бюро обращают внимание, что, согласно действующему законодательству, расхождения между информацией в медицинской справке и реальным положением вещей может быть основанием для ходатайства о принудительном приводе подозреваемых на заседание суда.

Следующие судебные заседания по избранию меры пресечения данным лицам запланированы на 5 и 6 сентября, сообщили в НАБУ.

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Как сообщалось, 26 августа детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс евро). 27 августа задержанные в.и.о. ректора НАУ и адвокат-посредник были уведомлены о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Первое судебное заседание по рассмотрению избрания данным лицам меры пресечения было назначено на 29 августа.