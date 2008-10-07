Если бы НБУ вышел сегодня на межбанк, ажиотажа вокруг доллара не было бы

Если бы Национальный банк Украины вышел сегодня на межбанковский валютный рынок с предложением доллара, то ажиотажа вокруг американской валюты не было бы.

Такое мнение высказал начальник казначейства ОАО КБ «Хрещатик» Алексей КОЗЫРЕВ в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН.

«На сегодня основная часть сделок на межбанке проходила по курсу 5,60-5,65 грн. за доллар США. Цены росли оттого, что спрос намного превышал предложение и Нацбанк на рынок не выходил. Если бы Нацбанк вышел сегодня на рынок, он бы смог удовлетворить весь спрос и ажиотажа бы не было. Мое мнение – в ближайшие несколько дней ажиотаж должен стихнуть, потому что Нацбанк долго такой ситуации держать не будет», - говорит эксперт.

«Курс на сегодня действительно очень сильно взлетел. Можно ожидать того, что Нацбанк выйдет на рынок и установит ценовой ориентир. Тот курс, по которому он будет продавать валюту, по большому счету, и будет курсом, который он хочет видеть», - считает А. КОЗЫРЕВ.

По его словам, если НБУ будет продавать значительные объемы валюты и таким образом удовлетворит спрос, то «закроет этот вопрос». «На этот курс будут ориентироваться и продавцы и покупатели», - резюмирует эксперт.

Для населения, по мнению эксперта, в ближайшее время курс покупки доллара будет составлять 5,6-5,7 грн. за долл. США. «Пока НБУ не сделал никаких шагов, будет такой курс», - считает А. КОЗЫРЕВ.

В обменных пунктах столицы наличный курс доллара США на сегодня составлял от 5,20 (покупка) до 5,90 (продажа) грн.