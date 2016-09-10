Взяточничество в Киевской ОГА: Аваков заявил, что экс-глава Мельничук сбежал и его могут объявить в розыск
Экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Эспрессо.
"Решение о степени его (Мельничука - Ред.) причастности и, соответственно, принятия мер по розыску будет принято по факту анализа проведенных обысков и оперативных материалов судом. Розыск не исключен", - заявил Аваков.
Он отметил, что Мельничук сбежал в момент задержания посредника во взяточничестве.
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Также Аваков сообщил, что пока следствие не располагает информацией о его местонахождении.
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 сентября был задержан заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Игоря Любко, который требовал и получил 200 тыс. грн. взятки.
«По версии следствия - Любко совместно с губернатором Мельничуком месяц назад получили неподтвержденную информацию относительно того, что руководителем Департамента АПК области выплачено сумму в размере 15 млн грн фермерам в качестве компенсации за бюджетной программой, поскольку по их пониманию такая сумма без отката выплачена быть не могла, начали требовать часть средств, которые якобы получила указанное руководитель департамента, угрожая увольнением. В дальнейшем последняя нашла другое место работы, о чем сообщила руководителям», - отметил Аваков.
В тот же день президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Жена Мельничука заявила в полицию о пропаже своего мужа.