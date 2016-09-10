Глава НАБУ: с делом задержанного на взятке заместителя председателя Киевской ОГА могут возникнуть проблемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сегодня на брифинге в Харькове.

«Вчера вы видели, был задержан заместитель губернатора Киевской области, опять же полиция не захотела сотрудничать с тем органом (НАБУ – УНИАН), которому подследственно это дело, и соответственно этот материал реализовала Генпрокуратура. Опять будут проблемы с этим делом. Вы видели это на примере дела мэра Вышгорода, который сейчас полностью восстановлен в должности, у него нет предупредительных мер, в связи с нарушением правил подследственности, но почему-то правоохранительные органы все равно идут на эти нарушения», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 сентября был задержан заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Игоря Любка, который требовал и получил 200 тыс. грн. взятки.

«По версии следствия - Любко совместно с губернатором Мельничуком месяц назад получили неподтвержденную информацию относительно того, что руководителем Департамента АПК области выплачено сумму в размере 15 млн грн фермерам в качестве компенсации за бюджетной программой, поскольку по их пониманию такая сумма без отката выплачена быть не могла, начали требовать часть средств, которые якобы получила указанное руководитель департамента, угрожая увольнением. В дальнейшем последняя нашла другое место работы, о чем сообщила руководителям», - отметил Аваков.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Жена Мельничука заявила в полицию о пропаже своего мужа.