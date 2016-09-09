Заместителя главы Киевской ОГА задержали на взятке в 200 тысяч гривень - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, чиновник Киевской ОГА требовал взятку в размере 200 тысяч гривень от своей подчиненной за перевод в другой государственный орган.

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"9 сентября сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно с ГПУ задержали заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Любко Игоря Витальевича, который через посредника Пуденко Юрия Владиславовича - начальника управления Департамента здравоохранения Киевской ОГА требовал и получил неправомерную выгоду в размере 200 тыс. грн. от своей подчиненной за беспрепятственный перевод в другой государственный орган", - написал Аваков.

По версии следствия - Любко совместно с губернатором Мельничуком месяц назад получили неподтвержденную информацию относительно того, что руководителем Департамента АПК области выплачена сумма в размере 15 млн. грн. фермерам в качестве компенсации по бюджетной программе. "Поскольку, по их пониманию, такая сумма без отката выплачена быть не могла, начали требовать часть средств, которые якобы получила указанная руководитель департамента, угрожая увольнением", - говорится в сообщении.

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После этого чиновница нашла другую работу, о чем сообщила руководству ОГА. По словам Авакова, Любко по согласованию с Мельничуком начал требовать деньги за подписание распоряжения об увольнении с формулировкой, которое не повредило бы дальнейшему трудоустройству.

Сейчас продолжаются 13 обысков по местам работы и проживания фигурантов, в том числе и у председателя Киевской ОГА.